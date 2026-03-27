Dinika, bienvenue à Milan

Dinika, ex-militaire devenu entrepreneur en condiments africains, part seul en Italie après un mystérieux message d'un client. Sans produits ni explications, il intrigue ses associés. Alors qu'il leur demande de le rejoindre à Milan pour un contrat inattendu, des questions surgissent. Que cache réellement ce voyage ? Pourquoi cette urgence ? Ses partenaires, perplexes, s'interrogent sur ses motivations. Pourtant, Dinika semble déterminé à percer ce secret. A Milan, l'atmosphère se charge de tension, et le mystère s'épaissit. Les enjeux se révèlent plus importants qu'il ne l'avait imaginé. Chaque pas vers la vérité le rapproche d'une révélation qui pourrait bouleverser son destin. Dans cette quête, il découvre que le passé et le présent s'entrelacent d'une manière inattendue.