Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Colo cosy géant Lunapark

Cocon Zakka

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La première collection de posters dans le style cosy ! Cosy coloriage : LE phénomène mondial Détendez-vous avec un poster géant à colorier ! Sur ce poster de 49 x 83 cm déplié, vous trouverez d'adorables animaux en train de passer des vacances de rêve, entre bord de mer et montage : surf, dégustation de glaces sur la plage, chemin de randonnée... De nombreux détails mignons à colorier aux crayons de couleurs, marqueurs, feutres ou à la peinture pour un été plein de douceur ! - Papier épais pour crayons de couleur, marqueurs, feutres, peinture - Un coloriage cosy à faire seul ou à plusieurs ! - Une oeuvre grand format pouvant être affichée - Design super cute !

Par Cocon Zakka
Chez Solar

|

Auteur

Cocon Zakka

Editeur

Solar

Genre

Coloriages adultes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Colo cosy géant Lunapark par Cocon Zakka

Commenter ce livre

 

Colo cosy géant Lunapark

Cocon Zakka

Paru le 23/04/2026

1 pages

Solar

8,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782263194917
9782263194917
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Gallimard, Olivennes, Nyssen, Nourry : l’édition française s’unit contre Vincent Bolloré Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.