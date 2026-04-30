Pour lire les Pères de l'Eglise

Ils ont vécu aux premiers siècles du christianisme. Théologiens, mystiques, moines, évêques, prêtres ou laïcs, les Pères de l'Eglise ont posé les fondations d'une aventure spirituelle qui nous porte encore. En grec, en latin, en syriaque, ils ont façonné la prière, structuré la liturgie, affiné la doctrine, nourri la spiritualité et accompagné l'essor des premières communautés autour du bassin méditerranéen. Ils ont pensé et écrit au coeur des tempêtes : crises internes, controverses théologiques, persécutions. Si leur univers culturel est loin du nôtre, leur intelligence de la foi demeure d'une étonnante actualité. Car tous les grands renouveaux de l'Eglise ont puisé chez eux un élan décisif. Les lire, c'est revenir à la source ; c'est retrouver une foi en mouvement, audacieuse, créative, habitée par le désir de comprendre pour mieux aimer. Voici le guide qui ouvre un chemin vers ces aînés dans la foi, pour découvrir qu'ils ne sont pas seulement des figures du passé, mais des compagnons pour aujourd'hui. Religieux franciscain et prêtre, A. -G. Hamman (1910-2000) a longtemps enseigné la patrologie à Rome. Fondateur de l'Association Migne et de la collection "Les Pères dans la foi" , il est l'auteur de nombreux ouvrages sur les Pères. Chargé de recherches au CNRS et directeur de l'Institut des Sources chrétiennes, Guillaume Bady est chargé de cours à l'Université catholique de Lyon et à l'Institut catholique de Paris.