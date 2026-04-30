L'islam et la musique

Quand la musique devient terrain de débat religieux. Omniprésente dans nos sociétés, la musique demeure pourtant, pour nombre de musulmans, un sujet hautement sensible. Entre plaisir du divertissement et appel à la retenue, entre consommation assumée et dénonciation morale, elle révèle une fracture qui traverse les pratiques quotidiennes : futilité, responsabilité, éthique, licéité... autant de mots qui enflamment encore les discussions et polémiques. Dans ce débat se dévoilent différentes manières de penser l'islam aujourd'hui : attachement aux traditions, réinterprétations, refontes de sens, tensions entre identité et modernité. La musique devient alors une véritable clé de lecture de l'islam hypermoderne, un révélateur des expériences intimes comme des limites culturelles, un espace où le Fiqh, loin d'être un simple ensemble de règles, s'incarne, se négocie et parfois se contredit. En suivant cette partition singulière entre art et religion, l'ouvrage offre une plongée vivante et nuancée dans les pratiques musulmanes du temps présent - là où s'inventent, au quotidien, de nouvelles façons de croire, d'écouter... et de débattre. Farid El Asri est anthropologue, docteur en sciences politiques et sociales de l'Université catholique de Louvain, diplômé en islamologie, judaïsme et agrégé en langue arabe de l'Université libre de Bruxelles. Professeur ordinaire de l'Université internationale de Rabat (UIR). Titulaire de la chaire "Cultures, Sociétés et Faits religieux" , il a consacré sa thèse aux questions identitaires d'artistes musulmans européens engagés sur la scène musicale.