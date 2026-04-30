Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

La tolérance

Laurent Jaffro, Marie Hello

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un sujet au coeur des enjeux de société. Il faut être tolérant ! Ce mal d'être intolérant ! Bien sûr. Mais quels comportements méritent qu'on les qualifie de tolérants ou d'intolérants, et pourquoi ? Faire des reproches, désapprouver une façon de vivre, critiquer une croyance ou rejeter une idée, est-ce de l'intolérance ? Si l'intolérance est une forme de violence, il faut comprendre ce qu'elle affecte : la liberté individuelle, le respect des personnes, ou la paix sociale ? Nous parlons de tolérance et d'intolérance bien au-delà de la simple acceptation des différences religieuses ou de l'athéisme. Dans nos échanges quotidiens, sur de nombreux sujets, nous nous jugeons souvent les uns les autres sans toujours faire preuve de compréhension ou d'indulgence. Nous ne sommes pas d'accord, mais nous ne supportons pas le désaccord. Est-ce de l'intolérance, et faut-il devenir indifférent aux autres pour l'éviter ?

Par Laurent Jaffro, Marie Hello
Chez Nathan

|

Auteur

Laurent Jaffro, Marie Hello

Editeur

Nathan

Genre

Notions

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La tolérance par Laurent Jaffro, Marie Hello

Commenter ce livre

 

La tolérance

Laurent Jaffro, Marie Hello

Paru le 30/04/2026

32 pages

Nathan

9,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095060831
9782095060831
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Gallimard, Olivennes, Nyssen, Nourry : l’édition française s’unit contre Vincent Bolloré Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.