La tolérance

Un sujet au coeur des enjeux de société. Il faut être tolérant ! Ce mal d'être intolérant ! Bien sûr. Mais quels comportements méritent qu'on les qualifie de tolérants ou d'intolérants, et pourquoi ? Faire des reproches, désapprouver une façon de vivre, critiquer une croyance ou rejeter une idée, est-ce de l'intolérance ? Si l'intolérance est une forme de violence, il faut comprendre ce qu'elle affecte : la liberté individuelle, le respect des personnes, ou la paix sociale ? Nous parlons de tolérance et d'intolérance bien au-delà de la simple acceptation des différences religieuses ou de l'athéisme. Dans nos échanges quotidiens, sur de nombreux sujets, nous nous jugeons souvent les uns les autres sans toujours faire preuve de compréhension ou d'indulgence. Nous ne sommes pas d'accord, mais nous ne supportons pas le désaccord. Est-ce de l'intolérance, et faut-il devenir indifférent aux autres pour l'éviter ?