Premières amitiés premiers amours

S'aimer, cultiver des liens d'amitié, et appréhender le sentiment amoureux, ça s'apprend ! Les amitiés prennent une place grandissante dans la vie des enfants à l'école élémentaire. Il est important pour l'enfant d'avoir des clés pour prendre soin d'elles et reconnaître les signes d'une amitié déséquilibrée ou insatisfaisante , pour cultiver à hauteur d'enfant la confiance en soi, la compassion. L'amour prend aussi plus d'ampleur à la fin de l'école primaire, les enfants se posent des questions auxquelles ce guide propose de répondre : à quoi peut ressembler une relation amoureuse à 10 ans, quelles sont les limites à respecter ? Certains sujets traités : - L'attachement - Le rôle des émotions - L'imgage de soi - Prendre soin de soi - Oser être soi-même avec ses amis - Comment se réconcilier - Les premiers amours - Le consetement - Prendre soin de la relation Un guide idéal du CM à la 5e, pour accompagner le programme EVAR (Education à la vie affetive et relationnelle) L'éducation à la vie affective et relationnelle (EVAR) est un programme qui s'adresse à tous les élèves, de la maternelle au lycée, et vise à promouvoir des relations respectueuses, l'égalité entre les femmes et les hommes, et à prévenir le harcèlement, les discriminations et les violences.