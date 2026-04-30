Tout ce qu'il faut savoir sur les Chevaux

Découvrez l'univers passionant des chevaux ! Du robuste cheval de trait au fougueux pur-sang : retrouvez tous les races, caractères et aptitudes dans cet album (très) grand format. Le cheval nous accompagne depuis la nuit des temps, et reste aujourd'hui le 3e animal préféré des Français ! Un documentaire ludique qui explore l'univers fascinant des équidés : du robuste cheval de trait indispensable aux champs au fougueux pur-sang utile aux armées en passant par les poneys agiles et les majestueux chevaux ibériques. Chaque race possède sa personnalité unique et ses aptitudes particulières. L'encyclopédie parfaite pour tous les jeunes passionés d'équitation, dès 7 ans.