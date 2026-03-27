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L'Arbre livre

Elisabeth Bourgois

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Sylvain, garde forestier et Eglantine, une mystérieuse jeune femme, se rencontrent au coeur d'une forêt dévastée par une tornade. Que faire des arbres qui jonchent le sol ? Que devient le bois ? Comment replanter ? Tant de questions qui les rapprochent peu à peu grâce à leurs passions mises au service d'une nature admirable. "L'arbre livre" raconte la renaissance de la forêt, la naissance d'un livre... et celle de l'amour. Une BD aussi ludique que pédagogique, pour un très large lectorat.

Par Elisabeth Bourgois
Chez Editions de la Belle Etoile

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Auteur

Elisabeth Bourgois

Editeur

Editions de la Belle Etoile

Genre

Divers

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L'Arbre livre

Elisabeth Bourgois

Paru le 27/03/2026

56 pages

Editions de la Belle Etoile

15,00 €

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Scannez le code barre 9782491372545
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