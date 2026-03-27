Sylvain, garde forestier et Eglantine, une mystérieuse jeune femme, se rencontrent au coeur d'une forêt dévastée par une tornade. Que faire des arbres qui jonchent le sol ? Que devient le bois ? Comment replanter ? Tant de questions qui les rapprochent peu à peu grâce à leurs passions mises au service d'une nature admirable. "L'arbre livre" raconte la renaissance de la forêt, la naissance d'un livre... et celle de l'amour. Une BD aussi ludique que pédagogique, pour un très large lectorat.