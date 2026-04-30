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#Roman francophone

Une histoire d'amour et de violence

Olivier Bourdeaut

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Le jour où il enterre son père, tout le monde félicite Olivier pour le succès de son premier roman. La scène est absurde, presque irréelle. Et pourtant, c'est là que tout commence. Car derrière la consécration de l'écrivain se cache une histoire intime. Celle d'un fils qui a grandi dans l'ombre d'un père aussi impressionnant qu'insaisissable, d'un enfant qui s'est construit contre la violence et sous les coups, d'un adolescent qui les a rendus et d'un homme qui, au moment de devenir père à son tour, choisit de transformer son héritage. De Nantes à l'Espagne, des bancs de la pension aux plateaux de télévision, Olivier Bourdeaut remonte le fil d'une vie faite de chutes, de réconciliations inattendues et de victoires inespérées. Peut-on réécrire son histoire familiale ? Et que reste-t-il, au fond, de nos pères ? Traversé par une émotion et un humour irrésistibles, ce livre raconte la métamorphose d'un mauvais élève en écrivain, d'un fils blessé en un père attentionné. Un récit vibrant sur la filiation, les épreuves, et finalement la joie de trouver enfin sa place.

Par Olivier Bourdeaut
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Olivier Bourdeaut

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

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Une histoire d'amour et de violence

Olivier Bourdeaut

Paru le 30/04/2026

242 pages

Editions Gallimard

20,50 €

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Scannez le code barre 9782073130242
9782073130242
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