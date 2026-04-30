La série B à Hollywood

De 1931 à 1956, une production abondante s'épanouit dans les marges d'Hollywood : c'est la " série B ", un corpus de films à petit budget tournés par les studios américains dans le but d'affronter la Grande Dépression. Malgré son rôle économique de premier plan et sa popularité auprès du public étasunien, elle demeure peu étudiée dans les études cinématographiques françaises et anglo-saxonnes qui se concentrent sur les longs métrages de rang A. L'ouvrage répare cet oubli en examinant à nouveaux frais la réception critique de la série B et les catégories esthétiques auxquelles elle a donné naissance, et notamment l'idée que ces films constituent à Hollywood un terrain privilégié d'expérimentations. Il propose une étude approfondie de l'économie, de l'histoire et des styles du B movie classique. Ce faisant, il met en évidence sa dimension contre-culturelle de manière à comprendre pourquoi cette production a tant fasciné des générations entières de cinéphiles et pourquoi elle constitue, encore aujourd'hui, un terreau de promesses esthétiques et politiques pour le cinéma américain.