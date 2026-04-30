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Le Moyen-Orient

Trevor Naylor

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Berceau du christianisme, du judaïsme et de l'islam, carrefour des cultures arabes, turques, perses, kurdes, juives ou phéniciennes, le Moyen-Orient, région chargée d'Histoire, fut pendant longtemps le centre névralgique de la science et de la connaissance du monde. Dans cet ouvrage illustré de photographies aux couleurs saisissantes, le Moyen-Orient se dévoile. Chaque coin de rue, chaque recoin semble à la fois venir d'un temps immémorial et se tourner vers l'avenir. Sainte-Sophie, basilique chrétienne du IVe siècle, devenue mosquée, puis musée, avant de redevenir mosquée, et le Musée du futur de Dubaï, consacré aux démarches innovantes et futuristes, en sont des représentations parmi tant d'autres. Au fil des pages, vous vous laisserez également surprendre par des lieux insolites tels que cet arbre solitaire jaillissant au milieu d'une île de sel de la Mer Morte, la mosquée de Jalil Khayat décorée de minutieuses mosaïques, ou encore les flancs enneigés de l'Elbourz surplombant les toits de Téhéran. Du Levant à la péninsule arabique, un périple culturel et dépaysant vous attend.

Par Trevor Naylor
Chez Editions de l'Imprévu

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Auteur

Trevor Naylor

Editeur

Editions de l'Imprévu

Genre

Thèmes photo

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Le Moyen-Orient

Trevor Naylor

Paru le 30/04/2026

224 pages

Editions de l'Imprévu

25,95 €

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