Senpai, this can't be love! Brush up

Une comédie romantique au travail ? On dit oui ! Gentil, sûr de lui, doué dans ce qu'il fait... On peut appliquer toutes ces qualités à Yanase, designer en charge de former les nouveaux arrivants, dont Kaneda, un vrai bourreau de travail. Bien qu'excité à l'idée d'accomplir sa nouvelle mission, Yanase commence à perdre patience face à l'indifférence et la froideur de Kaneda. Pourtant, à l'intérieur de lui, Kanedaa de plus en plus de mal à dissimuler ses émotions vis-à-vis de son supérieur... - Une comédie romantique BL dans le milieu du travail. - Une série complète en trois tomes qui laisse le temps à la romance de s'installer et créer un véritable attachement aux personnages, en réalité, pas si différents l'un de l'autre. - Une relation illustrée avec douceur et délicatesse par Harekawa Shinta. - Le spin-off des deux animateurs de génie.