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#Manga

Senpai, this can't be love! Brush up

Shinta Harekawa

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Une comédie romantique au travail ? On dit oui ! Gentil, sûr de lui, doué dans ce qu'il fait... On peut appliquer toutes ces qualités à Yanase, designer en charge de former les nouveaux arrivants, dont Kaneda, un vrai bourreau de travail. Bien qu'excité à l'idée d'accomplir sa nouvelle mission, Yanase commence à perdre patience face à l'indifférence et la froideur de Kaneda. Pourtant, à l'intérieur de lui, Kanedaa de plus en plus de mal à dissimuler ses émotions vis-à-vis de son supérieur... - Une comédie romantique BL dans le milieu du travail. - Une série complète en trois tomes qui laisse le temps à la romance de s'installer et créer un véritable attachement aux personnages, en réalité, pas si différents l'un de l'autre. - Une relation illustrée avec douceur et délicatesse par Harekawa Shinta. - Le spin-off des deux animateurs de génie.

Par Shinta Harekawa
Chez Taifu Comics

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Auteur

Shinta Harekawa

Editeur

Taifu Comics

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

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Senpai, this can't be love! Brush up

Shinta Harekawa

Paru le 27/03/2026

186 pages

Taifu Comics

9,35 €

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Scannez le code barre 9782375065778
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