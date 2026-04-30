Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Notre maison brûle et nous regardons ailleurs

Jean-Marc Ratié

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La France affronte des défis sans précédent, sinon fatidiques. Face à cette situation, ce livre évoque l'expérience de chefs d'états français des époques précédentes, qui ont dû agir devant les aléas de crises majeures que le pays a connus. Fondé sur une longue enquête et des rencontres avec d'éminents hommes d'états ce livre s'essaye à donner les clés pour déchiffrer notre avenir. Ecrit sous forme d'une fable ide politique fiction, cet essai se présente comme un Verbatim de conversations imaginaires entre un chef d'Etat français et ses ministres à l'horizon 2030. Les thèmes abordés sont ceux qui font l'actualité : éducation, santé, armement, conflits émergents, finances publique et dette, culture française etc...

Par Jean-Marc Ratié
Chez Embrasure

|

Auteur

Jean-Marc Ratié

Editeur

Embrasure

Genre

Ouvrages généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Notre maison brûle et nous regardons ailleurs par Jean-Marc Ratié

Commenter ce livre

 

Notre maison brûle et nous regardons ailleurs

Jean-Marc Ratié

Paru le 28/05/2026

220 pages

Embrasure

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782940515011
9782940515011
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Gallimard, Olivennes, Nyssen, Nourry : l’édition française s’unit contre Vincent Bolloré Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.