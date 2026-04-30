Notre maison brûle et nous regardons ailleurs

La France affronte des défis sans précédent, sinon fatidiques. Face à cette situation, ce livre évoque l'expérience de chefs d'états français des époques précédentes, qui ont dû agir devant les aléas de crises majeures que le pays a connus. Fondé sur une longue enquête et des rencontres avec d'éminents hommes d'états ce livre s'essaye à donner les clés pour déchiffrer notre avenir. Ecrit sous forme d'une fable ide politique fiction, cet essai se présente comme un Verbatim de conversations imaginaires entre un chef d'Etat français et ses ministres à l'horizon 2030. Les thèmes abordés sont ceux qui font l'actualité : éducation, santé, armement, conflits émergents, finances publique et dette, culture française etc...