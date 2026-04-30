Vivre la Messe

Soucieux de la liturgie et de la formation spirituelle, ce livre propose un guide structuré et accessible pour accompagner les fidèles dans leur participation à la messe dominicale. L'ouvrage suit pas à pas le déroulement liturgique, en en expliquant chaque étape de façon claire et fidèle au Missel Romain et au Catéchisme de l'Eglise catholique. Il inclut également un panorama de l'année liturgique, des conseils concrets, et plusieurs annexes pédagogiques (lexique, mobilier liturgique, plans simplifiés, etc.).