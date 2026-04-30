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Vivre la Messe

Franck Sivelle

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Soucieux de la liturgie et de la formation spirituelle, ce livre propose un guide structuré et accessible pour accompagner les fidèles dans leur participation à la messe dominicale. L'ouvrage suit pas à pas le déroulement liturgique, en en expliquant chaque étape de façon claire et fidèle au Missel Romain et au Catéchisme de l'Eglise catholique. Il inclut également un panorama de l'année liturgique, des conseils concrets, et plusieurs annexes pédagogiques (lexique, mobilier liturgique, plans simplifiés, etc.).

Par Franck Sivelle
Chez Parole et silence

|

Auteur

Franck Sivelle

Editeur

Parole et silence

Genre

Célébration

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Vivre la Messe

Franck Sivelle

Paru le 28/05/2026

130 pages

Parole et silence

12,00 €

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Scannez le code barre 9782889596607
9782889596607
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