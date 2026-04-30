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#Roman graphique

Le portrait de Dorian Gray

Amalie Kovarova, Petr Sredl

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" Si c'était moi qui pouvais rester éternellement jeune, et le portrait qui pouvait vieillir ! " Qui n'a jamais regardé son image dans un miroir, une photographie, un tableau... et souhaité rester éternellement jeune ? Les légendes de toutes les civilisations nous racontent ce rêve universel qui devient, inévitablement, une malédiction. Et, sous la plume talentueuse d'Oscar Wilde, il se transforme en un sombre conte de fées sur la décadence et le narcissisme... Dorian Gray est un jeune homme d'une beauté stupéfiante, innocent des tentations que lui procure sa beauté, jusqu'à ce qu'il rencontre l'artiste Basil Hallward, dont le portrait le rend conscient de lui-même pour la première fois. Ce processus est accéléré par la présence du mondain Sir Henry Wotton, qui devient l'ange noir de Dorian. C'est ainsi qu'il fait le voeu fatal... et que le tableau commence à changer.

Par Amalie Kovarova, Petr Sredl
Chez Guy Trédaniel Editions

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Auteur

Amalie Kovarova, Petr Sredl

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Romans graphiques

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Le portrait de Dorian Gray

Amalie Kovarova, Petr Sredl

Paru le 13/05/2026

152 pages

Guy Trédaniel Editions

21,90 €

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