Blessée par le lien, Guérie par le lien

Le passé nous construit, mais ne nous définit pas. Ce récit autobiographique, témoignant d'une trajectoire de résilience, est aussi une invitation à découvrir de grands concepts de psychologie, tels que l'attachement et le psychotraumatisme. Au fil des dix chapitres abordant chacun un thème spécifique, découvrez les grandes étapes de la vie de l'auteure - de l'histoire transgénérationnelle de sa mère jusqu'à son travail de guérison psychothérapeutique par la transe-, ainsi qu'une partie d'analyse et de psychoéducation. Par son approche accessible et pédagogique, ce livre s'adresse à tous : ceux qui cherchent à mieux comprendre leur histoire, les professionnels en quête de ressources pour leurs accompagnements, ou toute personne sensible à l'idée qu'il est possible de transformer ses blessures en forces.