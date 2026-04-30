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#Essais

Blessée par le lien, Guérie par le lien

Gwénaëlle Persiaux

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Le passé nous construit, mais ne nous définit pas. Ce récit autobiographique, témoignant d'une trajectoire de résilience, est aussi une invitation à découvrir de grands concepts de psychologie, tels que l'attachement et le psychotraumatisme. Au fil des dix chapitres abordant chacun un thème spécifique, découvrez les grandes étapes de la vie de l'auteure - de l'histoire transgénérationnelle de sa mère jusqu'à son travail de guérison psychothérapeutique par la transe-, ainsi qu'une partie d'analyse et de psychoéducation. Par son approche accessible et pédagogique, ce livre s'adresse à tous : ceux qui cherchent à mieux comprendre leur histoire, les professionnels en quête de ressources pour leurs accompagnements, ou toute personne sensible à l'idée qu'il est possible de transformer ses blessures en forces.

Par Gwénaëlle Persiaux
Chez Guy Trédaniel Editions

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Auteur

Gwénaëlle Persiaux

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Pensée positive

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Blessée par le lien, Guérie par le lien

Gwénaëlle Persiaux

Paru le 30/04/2026

128 pages

Guy Trédaniel Editions

16,00 €

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Scannez le code barre 9782813236234
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