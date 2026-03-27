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#Roman francophone

L'ombre de son amour

Ciuccietta

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Rosalea tombe amoureuse pour la première fois. Un coup de foudre, immédiat, absolu. Cet amour devient son refuge, puis son monde, occupant peu à peu chaque pensée, chaque battement de coeur. Mais aimer n'est pas savoir aimer, et Rosalea se retrouve démunie face à l'intensité de ce sentiment qu'elle ne sait ni nommer ni maîtriser. Entre attachement profond et perte de repères, elle entame un chemin intérieur fait de lucidité, de reconstruction et de transformation. Plus qu'une histoire de passion, L'ombre de son amour est le récit sensible d'une transformation : celle d'une jeune fille confrontée à ses émotions, contrainte de se reconstruire pour devenir femme.

Par Ciuccietta
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Ciuccietta

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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L'ombre de son amour

Ciuccietta

Paru le 27/03/2026

144 pages

Le Lys Bleu

16,00 €

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Scannez le code barre 9791044030566
9791044030566
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