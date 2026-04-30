La technique psychanalytique aujourd'hui

En psychanalyse comme ailleurs, il n'y a technique qu'au regard d'une finalité. Quelle est la finalité de la cure et des traitements d'inspiration analytique ? Cet ouvrage retrace les grands enjeux de la méthode analytique et donne un aperçu de sa diversité. La technique n'est pas une, mais multiple. Si elle garde une fonction essentielle, celle de protéger l'analyse et l'analyste contre les fantasmes de toute puissance, elle n'est pas soluble dans la seule question du cadre (horaire, régularité, paiement). Le développement, à partir de la psychanalyse, de nouvelles pratiques - psychothérapies, analyse d'enfant et de famille, psychodrame, traitements de groupes - suscite des réflexions et des approfondissements. Les auteurs qui ont expérimenté divers dispositifs, en libéral ou en institutions, montrent comment ces évolutions enrichissent et questionnent les fondements théoriques de la discipline. Ils témoignent de la vitalité d'une pensée toujours en mouvement.