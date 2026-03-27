L’oenologie en missions

Cet ouvrage propose 17 Mises en Situations Professionnelles, accompagnées d'activités et de ressources documentaires plurimédias. Ces situations professionnelles explorent une diversité de terroirs et de métiers de la production et de l'accompagnement de la filière viti-vinicole. Conçu pour différents niveaux de formation (CAPa, 2de, baccalauréat professionnel, BPREA, BTSA, DNO, filières générales et technologiques), cet ouvrage peut être diversement utilisé pour : · Travailler les compétences nécessaires aux métiers de la filière viti-vinicole ; · Sensibiliser aux enjeux de cette filière. Points forts - des situations de travail professionnelles orientées sur la prise de décision contextualisée, marqueur de l'approche capacitaire ; - une exploitation pédagogique possible pour différents niveaux et filières, y compris hors du champ de la viticulture-oenologie ; - une ressource qui permet les regards croisés sur les sujets traités suivant une approche pluridiciplinaire ; - un outil qui permet le travail des aptitudes langagières en espagnol.