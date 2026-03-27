Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

L’oenologie en missions

Emmanuelle Groetzner-Duffar, Sébastien Martineau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage propose 17 Mises en Situations Professionnelles, accompagnées d'activités et de ressources documentaires plurimédias. Ces situations professionnelles explorent une diversité de terroirs et de métiers de la production et de l'accompagnement de la filière viti-vinicole. Conçu pour différents niveaux de formation (CAPa, 2de, baccalauréat professionnel, BPREA, BTSA, DNO, filières générales et technologiques), cet ouvrage peut être diversement utilisé pour : · Travailler les compétences nécessaires aux métiers de la filière viti-vinicole ; · Sensibiliser aux enjeux de cette filière. Points forts - des situations de travail professionnelles orientées sur la prise de décision contextualisée, marqueur de l'approche capacitaire ; - une exploitation pédagogique possible pour différents niveaux et filières, y compris hors du champ de la viticulture-oenologie ; - une ressource qui permet les regards croisés sur les sujets traités suivant une approche pluridiciplinaire ; - un outil qui permet le travail des aptitudes langagières en espagnol.

Par Emmanuelle Groetzner-Duffar, Sébastien Martineau
Chez Educagri

|

Auteur

Emmanuelle Groetzner-Duffar, Sébastien Martineau

Editeur

Educagri

Genre

Viticulture, œnologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L’oenologie en missions par Emmanuelle Groetzner-Duffar, Sébastien Martineau

Commenter ce livre

 

L’oenologie en missions

Emmanuelle Groetzner-Duffar, Sébastien Martineau

Paru le 27/03/2026

92 pages

Educagri

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791027506545
9791027506545
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Chainsaw Man s’arrête : ce que change la fin du manga culte Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.