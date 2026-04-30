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Un jardin qui me ressemble

Christine Sagnier, Pierre-Alexandre Risser

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Découvrez l'art simple et joyeux de transformer chaque coin de verdure en un véritable petit paradis Que vous soyez citadin rêvant de verdure, amateur de potagers ou jardinier confirmé soucieux de compléter vos connaissances, vous trouverez ici votre bonheur. Riche en conseils, choix de plantes, exemples de réalisations et interviews, ce livre explique et détaille en images tout ce qu'il faut savoir pour se faire plaisir au jardin. De la conception à la plantation, en passant par l'entretien, il répond également aux préoccupations actuelles d'un jardin sans pesticides, nécessitant peu d'arrosage et de main-d'oeuvre. Fort de ses 40 ans d'expérience, Pierre-Alexandre Rissery transmet tout son savoir-faire avec bonheur et générosité. Ainsi livre-t-il ce petit plus qui fait d'un jardin un paradis singulier où recevoir, lire ou rêver. Mieux qu'un livre d'expert, c'est l'ouvrage foisonnant d'un passionné du végétal qui se picore au gré des saisons. De quoi donner à chacun l'envie de filer au plus vite... au jardin ! "Plus il y aura de jardins et de jardiniers, mieux le monde se portera". PIERRE-ALEXANDRE RISSER Sous les ongles, de la terre, son chapeau sur la tête, Pierre-Alexandre Risser est jardinier. Paysagiste de renom, fondateur d'Horticulture & Jardins, il conçoit depuis 40 ans des terrasses et des jardins en France et dans le monde. Lyonnais exilé à Paris, il a passé son enfance entre le Beaujolais, la Provence, l'Auvergne et le Vercors. De ces années, il conserve un amour profond pour la campagne et les baignades dans les ruisseaux de montagne. Et, surtout, une fascination pour le monde végétal qui le conduit à créer des lieux poétiques et apaisants, dédiés à la nature. Fascination doublée d'un engagement pour un jardin pleinement vivant, respectueux du sol et de son environnement. Comme Pierre-Alexandre aime à le dire : "Si ça se passe bien dessous, ça se passera bien au-dessus ! "

Par Christine Sagnier, Pierre-Alexandre Risser
Chez Delachaux et Niestlé

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Auteur

Christine Sagnier, Pierre-Alexandre Risser

Editeur

Delachaux et Niestlé

Genre

Jardinage

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Un jardin qui me ressemble

Christine Sagnier, Pierre-Alexandre Risser

Paru le 30/04/2026

240 pages

Delachaux et Niestlé

32,90 €

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