Mes tenues à créer - Les super copines

Une bande de copines trop stylées à habiller, des dressings avec des stickers au look K-Pop hyper tendance, c'est LA nouvelle collection de stylisme à adopter ! Une toute nouvelle collection de stylisme au look hyper moderne qui s'inspire des tendances "girly" et "K-Pop" ! 5 modèles super stylés animent les jolies pages de ce livre dans des décors funs et colorés. A chaque personnage son dressing : 10 faces de stickers dédiées à l'univers de chaque modèle pour les habiller selon leur style. Une couverture attrayante grâce au vernis mat rehaussé de fer à dorer.