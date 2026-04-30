Je colorie avec des contours colorés Disney Minnie

Colorier est un vrai jeu d'enfant ! Minnie et chaque objet sont dessinés avec des contours colorés. Grâce à ces repères visuels, l'enfant sait exactement quelle couleur utiliser. Ce livre de coloriage avec Minnie et Daisy est une façon simple et amusante d'apprendre à reconnaître les couleurs, à se repérer dans l'image et à gagner en autonomie. Un livre parfait pour : s'initier au coloriage en suivant les traits colorés, apprendre les couleurs en s'amusant, développer la motricité fine et l'observation.