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L'immobilier n'est pas une valeur refuge

Didier Vitrac

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Depuis toujours, la pierre est perçue comme la valeur refuge par excellence. Acheter un logement, c'est, croit-on, se protéger des crises, des fluctuations et du temps. Pourtant, cette certitude repose sur une illusion collective. Après plus de vingt ans de hausse quasi continue, beaucoup ont oublié que l'immobilier peut aussi vaciller. Les années 1990, ou d'autres périodes de recul brutal, rappellent que Paris ne sera pas toujours Paris et que la pierre ne sera pas toujours la pierre. Les auteurs démontent avec rigueur les mythes qui entourent ce marché trop souvent idéalisé. Il explore les ressorts économiques, psychologiques et politiques qui influencent la valeur immobilière : taux d'intérêt, démographie, vieillissement de la population, décisions publiques, comportements d'investisseurs... Autant de paramètres qui échappent à tout contrôle individuel. Investir dans l'immobilier n'est pas sans risque. C'est un choix stratégique qui exige discernement, diversification et lucidité. En déconstruisant les croyances, ce livre invite à regarder la pierre pour ce qu'elle est vraiment : un actif comme un autre, soumis aux cycles, aux crises et aux émotions humaines.

Par Didier Vitrac
Chez Décryptage éditions

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Auteur

Didier Vitrac

Editeur

Décryptage éditions

Genre

Gestion de patrimoine

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L'immobilier n'est pas une valeur refuge

Didier Vitrac

Paru le 28/05/2026

Décryptage éditions

14,00 €

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Scannez le code barre 9782488445085
9782488445085
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