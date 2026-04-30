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#Essais

Tu es pierre

Philippe Roux

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Dans l'univers symbolique maçonnique du Rite Ecossais Ancien et Accepté, il est souvent observé que les "hauts grades" ne font que présenter sous un nouvel angle des concepts initialement abordés dans les trois premiers degrés. Ainsi, il est possible de méditer sur l'idée contenue dans le symbolisme de la "pierre cubique" dès le premier degré, mais son apparition au dix-huitième ouvre sur une mise en perspective beaucoup plus large. C'est dans ce contexte que le symbolisme de cette pierre est abordé ici, du premier au dix-huitième degré, par un jeune Chevalier Rose-Croix laissant libre cours à son imaginaire créatif. Ce livre est un écrit réalisé dans les deux ans ayant suivi son accession au dix-huitième degré du Rite Ecossais Ancien et Accepté, il y a 18 ans ! Rien n'a été modifié pour conserver l'impact de l'intuition lui ayant donné naissance, l'idée qui en découlait ayant été traduite selon trois vecteurs ; la prose, le dessin et la poésie. De fait, sans volonté préalable, vingt-deux poèmes et vingt-deux dessins se trouvent associés au développement, lui-même émaillé de schémas. Ainsi le lecteur peut s'inspirer de l'une ou l'autre de ces présentations, voire des trois, nombre important pour tout initié, afin de percevoir l'idée de l'auteur sur "l'âme a tiers" .

Par Philippe Roux
Chez Le Compas dans l'oeil

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Auteur

Philippe Roux

Editeur

Le Compas dans l'oeil

Genre

Franc-maçonnerie

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Tu es pierre

Philippe Roux

Paru le 11/06/2026

Le Compas dans l'oeil

22,00 €

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