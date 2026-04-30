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Se loger accessible & durable

Laurent Fabas, Jérôme Robertix

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Les nouvelles façons d'habiter, réjouissantes et responsables, sont là. Face à un marché immobilier illisible et un climat qui interroge, se loger est devenu un vrai défi. Trop cher, trop complexe, trop anxiogène... Le rêve d'un "chez-soi" sûr et accessible semble s'éloigner pour beaucoup. Et s'il fallait changer de regard ? Ce guide est le premier à répondre à la double question que tout le monde se pose : comment accéder à un logement ET comment garantir à la fois sa valeur et sa sécurité pour demain ? Loin des idées reçues ce livre révèle les solutions concrètes et souvent méconnues qui rendent son projet d'habitat de nouveau possible, à tous les âges de la vie. Toutes les infos à connaître avant de vendre, acheter, louer ou financer un bien sont réunies dans l'ouvrage. Avec l'habitat participatif, la colocation intergénérationnelle, les prêts aidés, le bail réel solidaire (BRS)... découvrez une panoplie de modes d'accès et de financement innovants, adaptés à différents parcours de vie, pour un futur choisi, et non subi ! Parce qu'un habitat accessible doit aussi être un habitat durable, le guide analyse chacun des 6 risques majeurs (inondations, sécheresse, canicules...) qui menacent nos maisons. Il vous donne l'arsenal de solutions techniques et préventives pour diagnostiquer la vulnérabilité de votre bien, le protéger efficacement et en faire un véritable patrimoine résilient.

Par Laurent Fabas, Jérôme Robertix
Chez Eyrolles

|

Auteur

Laurent Fabas, Jérôme Robertix

Editeur

Eyrolles

Genre

Immobilier, droit de la constr

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Se loger accessible & durable

Laurent Fabas, Jérôme Robertix

Paru le 30/04/2026

288 pages

Eyrolles

24,90 €

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