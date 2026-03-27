L'Alliance brisée

Et si les Etats-Unis, sous la pression de mouvements d'extrême droite isolationnistes, décidaient d'abandonner Israël ? Et si un leader musulman charismatique parvenait à unifier les pays du Proche et du Moyen-Orient contre l'Etat hébreu ? Avec des "si" , on refait le monde... ou on le défait. Dans ce contexte géopolitique hautement inflammable, un diplomate français d'origine sépharade et sa compagne, brillante journaliste afghane, sont happés par le chaos d'une croisade des temps modernes qui les entraîne aux confins du globe. Face à cette nakba inversée, la mission officieuse du diplomate est de trouver un point de chute pour un peuple israélien menacé d'être chassé de ses frontières par une armée coalisée. Un avenir est-il encore possible pour le peuple élu, déjà trois fois déchu ? Et si oui, sur quelle terre promise ?