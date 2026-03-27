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#Roman francophone

L'Alliance brisée

Patrick Avermonide

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Et si les Etats-Unis, sous la pression de mouvements d'extrême droite isolationnistes, décidaient d'abandonner Israël ? Et si un leader musulman charismatique parvenait à unifier les pays du Proche et du Moyen-Orient contre l'Etat hébreu ? Avec des "si" , on refait le monde... ou on le défait. Dans ce contexte géopolitique hautement inflammable, un diplomate français d'origine sépharade et sa compagne, brillante journaliste afghane, sont happés par le chaos d'une croisade des temps modernes qui les entraîne aux confins du globe. Face à cette nakba inversée, la mission officieuse du diplomate est de trouver un point de chute pour un peuple israélien menacé d'être chassé de ses frontières par une armée coalisée. Un avenir est-il encore possible pour le peuple élu, déjà trois fois déchu ? Et si oui, sur quelle terre promise ?

Par Patrick Avermonide
Chez Hello Editions

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Auteur

Patrick Avermonide

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

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L'Alliance brisée

Patrick Avermonide

Paru le 27/03/2026

180 pages

Hello Editions

19,90 €

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Scannez le code barre 9782386739941
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