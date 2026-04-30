Un projet qui se trame

Le trio Joann Sfar, Lewis Trondheim et Vince est de retour pour nous conter les aventures de Rubéus Kahn, le canard badass qui n'a rien à envier à Donald et John McClane. Rubéus Khan doit faire avec son cousin Bernard, maintenant à la tête des établissements Vaucanson. Plus porté sur la drogue et les loisirs en tous genres, ce dernier ne semble pas le mieux placé pour l'aider à retrouver le fils de Rubéus qui a de nouveau disparu. Pourtant, leur duo de choc réserve de belles surprises au monde souterrain de Terra Amata.