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Un projet qui se trame

Joann Sfar, Lewis Trondheim, Vince

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Le trio Joann Sfar, Lewis Trondheim et Vince est de retour pour nous conter les aventures de Rubéus Kahn, le canard badass qui n'a rien à envier à Donald et John McClane. Rubéus Khan doit faire avec son cousin Bernard, maintenant à la tête des établissements Vaucanson. Plus porté sur la drogue et les loisirs en tous genres, ce dernier ne semble pas le mieux placé pour l'aider à retrouver le fils de Rubéus qui a de nouveau disparu. Pourtant, leur duo de choc réserve de belles surprises au monde souterrain de Terra Amata.

Par Joann Sfar, Lewis Trondheim, Vince
Chez Delcourt

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Auteur

Joann Sfar, Lewis Trondheim, Vince

Editeur

Delcourt

Genre

Fantasy

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Un projet qui se trame

Joann Sfar, Lewis Trondheim, Vince

Paru le 30/04/2026

56 pages

Delcourt

11,95 €

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Scannez le code barre 9782413089414
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