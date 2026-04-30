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Fit ! après 35 ans

Jessica Vetter

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N'aie pas honte de faire du sport " comme une femme " ! Trop souvent, les méthodes de sport ont été pensées pour les hommes. Pourtant, à partir de 35 ans, les femmes rencontrent des transformations qui influencent leur activité physique : dérèglements hormonaux (grossesse, périménopause), blessures, charge mentale... Ce livre est là pour t'aider à les accueillir et à adapter ton entraînement. Découvre des exercices de mouvement fonctionnel pour tonifier les muscles essentiels à tes gestes quotidiens. Parfaits pour reprendre le sport en douceur, ils t'aideront à rester active, même lors des semaines où tu te sens moins bien, en t'invitant à écouter ton corps et à adapter l'intensité selon ton état. Au fil des pages, tu découvriras : des conseils pratiques pour évaluer ton niveau de cardio et de force musculaire, te fixer un objectif réaliste et ne jamais abandonner ; des séances " à la carte " avec des mouvements fonctionnels (squat, fente, soulevé de terre...) pour reprendre à ton rythme et selon tes besoins ; un programme de remise en forme complet, à intensité progressive, sur 8 semaines.

Par Jessica Vetter
Chez First

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Auteur

Jessica Vetter

Editeur

First

Genre

Technique et entraînement

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Fit ! après 35 ans

Jessica Vetter

Paru le 18/06/2026

192 pages

First

19,95 €

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9782412085011
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