Entre tes mots

Ce roman grand public suit Joe, vingt-huit ans, enquêtrice à la brigade des mineurs en quête d'émancipation. Alors qu'une affaire de meurtre piétine, elle tente de s'imposer dans un milieu exigeant et de quitter le domicile maternel en rachetant un appartement délabré à Paris. Plongée dans un univers dont elle ignore les codes, Joe met au jour des secrets de famille qui bousculent ses certitudes sur la notion de victime. Le récit entrelace son parcours avec ceux d'une détenue énigmatique et d'une réfugiée cambodgienne, révélant les liens invisibles entre trois destins de femmes courageuses.