Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Entre tes mots

Sophie Di Paolantonio

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce roman grand public suit Joe, vingt-huit ans, enquêtrice à la brigade des mineurs en quête d'émancipation. Alors qu'une affaire de meurtre piétine, elle tente de s'imposer dans un milieu exigeant et de quitter le domicile maternel en rachetant un appartement délabré à Paris. Plongée dans un univers dont elle ignore les codes, Joe met au jour des secrets de famille qui bousculent ses certitudes sur la notion de victime. Le récit entrelace son parcours avec ceux d'une détenue énigmatique et d'une réfugiée cambodgienne, révélant les liens invisibles entre trois destins de femmes courageuses.

Par Sophie Di Paolantonio
Chez Hello Editions

|

Auteur

Sophie Di Paolantonio

Editeur

Hello Editions

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Entre tes mots par Sophie Di Paolantonio

Commenter ce livre

 

Entre tes mots

Sophie Di Paolantonio

Paru le 27/03/2026

274 pages

Hello Editions

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386277122
9782386277122
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Chainsaw Man s’arrête : ce que change la fin du manga culte Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.