Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Libérer la France du gaz fossile

Dan Meller, Alice Vilcot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En 2024, 97% du gaz méthane consommé en France est encore d'origine fossile, importé pour moitié depuis seulement 3 pays : Etats-Unis, Russie et Algérie. Ce choix énergétique pèse lourd : sur le climat, sur la souveraineté européenne, et sur notre économie, représentant à lui seul 22% des émissions nationales de gaz à effet de serre et une part semblable de notre déficit commercial. Face à cette triple impasse, les promesses des gaz dits "verts" peinent à convaincre. Coûteux et dépendants de ressources rares comme la biomasse, leur montée en puissance est limitée et ne suffira pas à remplacer le gaz fossile. La seule issue réaliste ? Réduire notre consommation de gaz, et vite. Mais comment rendre cette transition possible, désirable et juste ? Ce livre propose plusieurs leviers pragmatiques pour agir sur la consommation et accompagner sa réduction en adaptant l'architecture du réseau et en protégeant les consommateurs les plus vulnérables. Entre analyse rigoureuse et propositions concrètes, cet ouvrage trace une première feuille de route pour repenser notre rapport au gaz, sortir des illusions, et construire une stratégie énergétique alignée avec les enjeux du XXIe siècle.

Par Dan Meller, Alice Vilcot
Chez Presses des Mines

|

Auteur

Dan Meller, Alice Vilcot

Editeur

Presses des Mines

Genre

Energie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Libérer la France du gaz fossile par Dan Meller, Alice Vilcot

Commenter ce livre

 

Libérer la France du gaz fossile

Dan Meller, Alice Vilcot

Paru le 30/04/2026

115 pages

Presses des Mines

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385427948
9782385427948
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Gallimard, Olivennes, Nyssen, Nourry : l’édition française s’unit contre Vincent Bolloré Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.