Libérer la France du gaz fossile

En 2024, 97% du gaz méthane consommé en France est encore d'origine fossile, importé pour moitié depuis seulement 3 pays : Etats-Unis, Russie et Algérie. Ce choix énergétique pèse lourd : sur le climat, sur la souveraineté européenne, et sur notre économie, représentant à lui seul 22% des émissions nationales de gaz à effet de serre et une part semblable de notre déficit commercial. Face à cette triple impasse, les promesses des gaz dits "verts" peinent à convaincre. Coûteux et dépendants de ressources rares comme la biomasse, leur montée en puissance est limitée et ne suffira pas à remplacer le gaz fossile. La seule issue réaliste ? Réduire notre consommation de gaz, et vite. Mais comment rendre cette transition possible, désirable et juste ? Ce livre propose plusieurs leviers pragmatiques pour agir sur la consommation et accompagner sa réduction en adaptant l'architecture du réseau et en protégeant les consommateurs les plus vulnérables. Entre analyse rigoureuse et propositions concrètes, cet ouvrage trace une première feuille de route pour repenser notre rapport au gaz, sortir des illusions, et construire une stratégie énergétique alignée avec les enjeux du XXIe siècle.