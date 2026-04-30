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#Album jeunesse

Ce n'est pas mon Cookie

Ben Sanders, Kael Tudor

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Un ours, un cookie... et un gros dilemme ! Quand un ours découvre un cookie abandonné, il est tiraillé entre l'envie et la raison. Il essaie de résister, il ment à ses amis et finit par s'en convaincre : le cookie est bien à lui ! Mais lorsque le vrai propriétaire arrive, les choses se compliquent... Les jeunes lecteurs riront des excuses de l'ours tout en réfléchissant aux notions de partage et d'honnêteté. Entre tentation et mauvaise foi, un album drôle et malicieux à lire en famille.

Par Ben Sanders, Kael Tudor
Chez 1, 2, 3 Soleil !

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Auteur

Ben Sanders, Kael Tudor

Editeur

1, 2, 3 Soleil !

Genre

Autres éditeurs (U à Z)

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Ce n'est pas mon Cookie

Ben Sanders, Kael Tudor

Paru le 13/05/2026

32 pages

1, 2, 3 Soleil !

13,95 €

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