Kaioh Dante Tome 11

Lors de son arrivée sur la mythique cité de l'Atlantide, Dante devient immédiatement la cible des Atlantes quand ceux-ci apprennent qu'il est un Durante. Traqué et acculé, il rencontre soudain le plus puissant des Durante, Moïse, qui lui révèle une vérité bouleversante ? : celle du lien terrible qui les unit l'un à l'autre. Alors que l'épopée de Dante approche de sa résolution finale, les mystères se dévoilent les uns après les autres, à commencer par le plus grand d'entre eux ? : qui est véritablement Dante ??