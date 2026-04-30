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Kaioh Dante Tome 11

Fukuro Izumi, Ryoji Minagawa, Ryouji Minagawa

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Lors de son arrivée sur la mythique cité de l'Atlantide, Dante devient immédiatement la cible des Atlantes quand ceux-ci apprennent qu'il est un Durante. Traqué et acculé, il rencontre soudain le plus puissant des Durante, Moïse, qui lui révèle une vérité bouleversante ? : celle du lien terrible qui les unit l'un à l'autre. Alors que l'épopée de Dante approche de sa résolution finale, les mystères se dévoilent les uns après les autres, à commencer par le plus grand d'entre eux ? : qui est véritablement Dante ??

Par Fukuro Izumi, Ryoji Minagawa, Ryouji Minagawa
Chez Véga

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Auteur

Fukuro Izumi, Ryoji Minagawa, Ryouji Minagawa

Editeur

Véga

Genre

Seinen/Homme

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Kaioh Dante Tome 11

Fukuro Izumi, Ryoji Minagawa, Ryouji Minagawa trad. Satoko Fujimoto

Paru le 30/04/2026

212 pages

Véga

8,35 €

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