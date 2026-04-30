Noces criminelles à Aix-en-Provence

Une série culte, un héros irrésistible, chaque année quatre enquêtes palpitantes Un riche aristocrate provençal et une lady engagée dans l'humanitaire célèbrent leur mariage en assistant à une représentation des Noces de Figaro de Mozart, à Aix-en-Provence. Soudain deux coups de feu... La mariée et son époux décèdent. La confusion est à son comble. Présent au concert, l'inspecteur Higgins, mozartien averti, se voit chargé de l'enquête. Parmi les suspects : un archevêque, une pianiste, une cantatrice, un costumier et un critique. En parcourant les quartiers anciens d'Aix-en-Provence et en se laissant guider par l'oeuvre de Mozart, Higgins parviendra-t-il à démasquer un assassin aux multiples visages ?