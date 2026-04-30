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Transphobia

Elie Hervé

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La première enquête jounalistique en réponse aux attaques transphobes, qui dénonce les discriminations à l'égard des personnes trans et leur cortège de désinformation. " Phénomène de mode ", " épidémie ", " contagion sociale "... Ces termes trop souvent employés pour qualifier les transidentités révèlent l'incompréhension du sujet, son traitement médiatique inadéquat et la diffusion grandissante des discours qui s'attaquent aux droits des minorités et des femmes. Dans cette enquête journalistique, Elie Hervé documente et analyse les rouages d'une transphobie institutionnelle, les violences et stéréotypes qu'elle véhicule, et replace les faits au coeur du sujet, grâce à un travail d'investigation et des centaines de témoignages recueillis auprès de personnes concernées. A cette enquête, s'ajoutent sept textes écrits par Lou Trotignon, Janis Sahraoui, Halba Diouf, Jacob- Elijah Kpodehoun, Joanna Folivéli, Olga-Auguste Loup Volfson, Sylvie Chauvet. " Un travail d'investigation unique. " Strobo Mag " Une enquête éclairante sur les discriminations transphobes en France. " Mediapart Edition actualisée et enrichie

Par Elie Hervé
Chez Pocket

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Auteur

Elie Hervé

Editeur

Pocket

Genre

sociologie du genre

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Transphobia

Elie Hervé

Paru le 30/04/2026

423 pages

Pocket

11,70 €

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