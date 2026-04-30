Mystères au collège

Un trio de collégiennes mène des enquêtes et n'hésite pas à se mettre en danger pour les résoudre ! Kim, passionnée de romans policiers décide de fonder un club de détectives. Au début, les candidatures sont toutes sauf intéressantes jusqu'à ce qu'elle rencontre Franzi et Marie. Malgré leurs caractères opposés, toutes trois décident de se lancer dans l'aventure et très vite elles mènent leur première enquête. Quelqu'un trafique les sonneries des téléphones portables des élèves du collège, les trois détectives doivent découvrir qui est derrière tout ceci et pourquoi. Cette première affaire permet à chaque fille de montrer l'étendue de ses talents et bientôt le trio devient inséparable, le début d'une grande aventure !