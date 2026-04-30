Un lundi de Pentecôte

Patricia Delahaie explore la " banlieue du crime " et livre une réinterprétation intime, puissante et sensible de l'affaire Ranucci vue par le prisme d'une relation mère-fils. Loïc le sait : un ogre habite ses pensées. Attiré par les enfants, le jeune homme de vingt ans pense pouvoir contenir la bête qui vit en lui. Mais ce lundi de Pentecôte 1974, la bête s'échappe. Une petite fille entre dans son champ de vision. Huit ans, robe blanche à cerises rouges. Son corps sera retrouvé deux jours plus tard. Loïc risque la peine de mort. Pour sa mère, Louise, son inculpation est une terrible erreur. Comment son fils, son tendre garçon qu'elle a élevé seule, pourrait être le monstre que l'on dit ? Alors que la lame de la guillotine pèse sur le procès de Loïc, mère et fils vont tisser une histoire difficile à croire. Mais à trop vouloir innocenter Loïc, Louise ne risque-t-elle pas de le conduire à l'échafaud ? " Patricia Delahaie reprend, décortique, approfondit l'affaire Ranucci sous tous les angles. Un récit qui à la fois interpelle, secoue, saisit de bout en bout. " Librairies de Port Maria (Quiberon) " Ce Lundi de Pentecôte est figé dans ma tête. Ancré dans mon cerveau par la puissance du roman de Patricia Delahaie. Passionnant. " Librairie Les Papiers bavards (Audincourt) Egalement chez Pocket : La Faussaire .