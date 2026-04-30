Un sujet intime et universel. Qui n'a pas déjà regretté des paroles qui, sur le moment, semblaient bienvenues ? Une coupe de cheveux jugée malheureuse quelques années plus tard ? L'expérience du regret est particulière : elle suggère un paradoxe semblable à celui de la faiblesse de la volonté : pourquoi n'endossons-nous pas de façon continue nos actions à travers le temps ? Et pourquoi nous arrive-t-il d'agir d'une manière qui suscitera en nous - nous le savons d'avance - mécontentement et frustration ? Mais si cette expérience est désagréable et inconfortable, elle est tellement fréquente et banale qu'on doit s'interroger sur la fonction et la raison d'être du regret. Notre capacité à regretter est peut-être au service de quelque chose d'important . Quel rôle joue le regret dans la constitution de soi, d'une identité propre ?