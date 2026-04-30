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Albums à dévorer - PS - C'est ma mare - Album + Fichier - PCF

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C'est ma mare est un n album à dévorer, il est accompagné de son fichier ressources qui offre une exploitation pédagogique complète et clés en main. C'est ma mare Un récit à la structure répétitive pour parler du partage et travailler les adjectifs possessifs, mais aussi les couleurs et les maths. Cet album fait partie de " Les incontournables de @lespetitsliserons " : des albums sélectionnés par Jessica Mazelle (@lespetitsliserons), professeure des écoles, pour leur pertinence et leur efficacité en classe, avec les plus jeunes élèves. Le fichier ressources propose : une séquence de compréhension en 12 séances détaillées, le matériel de manipulation imprimé en couleurs : cartes lexique, marottes... , une bibliographie étoffée pour la mise en réseau et les lectures offertes, des pistes de projets pour aller plus loin, la version sonore et la version vidéoprojetable de l'album et des ressources numériques pour animer les séances.

Par Collectif
Chez XXXX

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Auteur

Collectif

Editeur

XXXX

Genre

Maternelle

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Albums à dévorer - PS - C'est ma mare - Album + Fichier - PCF

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Paru le 18/05/2026

XXXX

27,40 €

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