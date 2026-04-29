L'agenda famille organisée

La marque n°1 de l'organisation familiale Frigobloc existe AUSSI en agendas ! Un agenda de 16 mois ultra-simple et pratique pour s'organiser en famille de septembre 2026 à décembre 2027, avec un onglet par mois et un onglet bonus pour retrouver encore plus de fiches pratiques. Retrouvez chaque mois : un planning mensuel avec un espace dédié aux parents et un autre aux enfants, un emplacement pour noter les priorités du mois et une activité à faire en famille. Et chaque semaine : - Le planning hebdomadaire en une double-page, - Un espace de notes, - Une recette familiale et sa liste de courses, - Une activité pour les enfants, - Une astuce du quotidien. Et enfin, tous les indispensables pour s'organiser : - 3 blocs de notes, - Des stickers, - Des pages ultra pratiques (contacts, emplois du temps, check-lists et budgets de vacances, etc.). 100% nouveaux contenus !