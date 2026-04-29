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13 heures 17 dans la vie de Jonathan Lassiter ; 13h17 dans la vie de Jonathan Lassiter

Eric Stalner

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"Quand on n'a plus rien à perdre, on peut prendre tous les risques... Chassé de son boulot dans une petite société d'assurance de la triste ville de Keanway dans le Nebraska, quitté par sa copine, Jonathan Lassiter voit sa vie bouleversée. Sous une pluie d'orage, alors qu'il vient de se faire détrousser par un pickpocket, il se réfugie dans un petit pub à moitié désert. La rencontre avec Edward, homme distingué, cultivé et cynique qui fête un curieux anniversaire, va initier une folle équipée de 13 heures et 17 minutes dont Jonathan sortira épuisé, rincé, bouleversé et transformé.

Par Eric Stalner
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Eric Stalner

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Fantastique

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13 heures 17 dans la vie de Jonathan Lassiter ; 13h17 dans la vie de Jonathan Lassiter

Eric Stalner

Paru le 29/04/2026

Bamboo Editions

29,90 €

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Scannez le code barre 9791041120185
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