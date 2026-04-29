La sorcière qui a changé le monde

En 79, l'Angleterre était punk, la Première ministre encore pire... Angleterre, années 1970. Alors que le pays s'enlise dans la crise, une femme discrète s'impose contre tous : Margaret Thatcher. Fille d'épicier devenue cheffe du parti conservateur, elle accède au pouvoir en 1979 et engage une rupture radicale. Privatisations, affrontements avec les syndicats, guerre des Malouines, détestation de l'Europe qualifiée de "pays de cinglés" , lune de miel avec Reagan... Un grand sabbat néolibéral commence ! Experte en communication, la "Dame de fer" fait marcher au pas ses collaborateurs et au bazooka ses adversaires. Détestée autant qu'admirée, Thatcher va bouleverser les codes du pouvoir et transformer durablement la société britannique, pour le meilleur et pour le pire...