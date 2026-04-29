Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

La sorcière qui a changé le monde

Emilio Van der Zuiden, Jean-Yves Le Naour

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En 79, l'Angleterre était punk, la Première ministre encore pire... Angleterre, années 1970. Alors que le pays s'enlise dans la crise, une femme discrète s'impose contre tous : Margaret Thatcher. Fille d'épicier devenue cheffe du parti conservateur, elle accède au pouvoir en 1979 et engage une rupture radicale. Privatisations, affrontements avec les syndicats, guerre des Malouines, détestation de l'Europe qualifiée de "pays de cinglés" , lune de miel avec Reagan... Un grand sabbat néolibéral commence ! Experte en communication, la "Dame de fer" fait marcher au pas ses collaborateurs et au bazooka ses adversaires. Détestée autant qu'admirée, Thatcher va bouleverser les codes du pouvoir et transformer durablement la société britannique, pour le meilleur et pour le pire...

Par Emilio Van der Zuiden, Jean-Yves Le Naour
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Emilio Van der Zuiden, Jean-Yves Le Naour

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Historique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La sorcière qui a changé le monde par Emilio Van der Zuiden, Jean-Yves Le Naour

Commenter ce livre

 

La sorcière qui a changé le monde

Emilio Van der Zuiden, Jean-Yves Le Naour

Paru le 06/05/2026

72 pages

Bamboo Editions

16,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041113996
9791041113996
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Prix des Libraires 2026 : les finalistes dévoilés Gallimard, Olivennes, Nyssen, Nourry : l’édition française s’unit contre Vincent Bolloré
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.