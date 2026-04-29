Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

L'explication en sciences sociales

Louis Imbeau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"J'apprécie beaucoup ce livre et c'est avec enthousiasme que je le recommande. Si je continuais d'enseigner un séminaire de doctorat, j'en ferais le livre obligatoire, d'abord pour le fond mais aussi parce qu'il est "pédagogique" ". - Jean Crête, professeur retraité de l'Université Laval "Pour moi, [... ] cet ouvrage a eu l'effet d'un déplacement intellectuel. Les schèmes explicatifs que M. Imbeau met en lumière [... ] dessinent une autre cartographie de la pensée. Ils rappellent que la diversité des perspectives explicatives n'est pas un obstacle, mais une richesse constitutive de nos disciplines". - Yannick Dufresne, professeur de l'Université Laval "Le lecteur qui lira ce très beau livre sera aussi convaincu que "l'incertitude des connaissances" en sciences sociales [... ] n'est pas une faiblesse, moins encore une erreur, mais le reflet d'une condition scientifique modeste, mais ferme, qui doit rester ouverte au dialogue, à la critique [... ]". - Yves Déloye, professeur de Sciences Po Bordeaux C'est dans la science en train de se faire, celle des chercheurs et des chercheuses à l'oeuvre, que cet ouvrage explore les formes d'explications telles qu'elles se pratiquent dans les sciences sociales. A la suite du sociologue Jean-Michel Berthelot, il définit et décrit six schémas explicatifs ou schèmes d'intelligibilité : les schémas actanciel, fonctionnel, herméneutique, structural, dialectique et causal. Cette exploration montre la complexité des faits sociaux qui appelle à une attitude pluraliste. Mais accepter le pluralisme n'implique pas que tout se vaille, soutient l'auteur. En conclusion, il retient la vision de la science proposée par le philosophe Gilles-Gaston Granger, qui fait ressortir trois traits communs à tout travail scientifique : la visée d'une réalité, l'objectif de décrire et d'expliquer et le souci de critères de validation.

Par Louis Imbeau
Chez Hermann

|

Auteur

Louis Imbeau

Editeur

Hermann

Genre

Sociologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'explication en sciences sociales par Louis Imbeau

Commenter ce livre

 

L'explication en sciences sociales

Louis Imbeau

Paru le 29/04/2026

148 pages

Hermann

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791037042248
9791037042248
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Prix des Libraires 2026 : les finalistes dévoilés Gallimard, Olivennes, Nyssen, Nourry : l’édition française s’unit contre Vincent Bolloré
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.