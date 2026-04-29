L'explication en sciences sociales

"J'apprécie beaucoup ce livre et c'est avec enthousiasme que je le recommande. Si je continuais d'enseigner un séminaire de doctorat, j'en ferais le livre obligatoire, d'abord pour le fond mais aussi parce qu'il est "pédagogique" ". - Jean Crête, professeur retraité de l'Université Laval "Pour moi, [... ] cet ouvrage a eu l'effet d'un déplacement intellectuel. Les schèmes explicatifs que M. Imbeau met en lumière [... ] dessinent une autre cartographie de la pensée. Ils rappellent que la diversité des perspectives explicatives n'est pas un obstacle, mais une richesse constitutive de nos disciplines". - Yannick Dufresne, professeur de l'Université Laval "Le lecteur qui lira ce très beau livre sera aussi convaincu que "l'incertitude des connaissances" en sciences sociales [... ] n'est pas une faiblesse, moins encore une erreur, mais le reflet d'une condition scientifique modeste, mais ferme, qui doit rester ouverte au dialogue, à la critique [... ]". - Yves Déloye, professeur de Sciences Po Bordeaux C'est dans la science en train de se faire, celle des chercheurs et des chercheuses à l'oeuvre, que cet ouvrage explore les formes d'explications telles qu'elles se pratiquent dans les sciences sociales. A la suite du sociologue Jean-Michel Berthelot, il définit et décrit six schémas explicatifs ou schèmes d'intelligibilité : les schémas actanciel, fonctionnel, herméneutique, structural, dialectique et causal. Cette exploration montre la complexité des faits sociaux qui appelle à une attitude pluraliste. Mais accepter le pluralisme n'implique pas que tout se vaille, soutient l'auteur. En conclusion, il retient la vision de la science proposée par le philosophe Gilles-Gaston Granger, qui fait ressortir trois traits communs à tout travail scientifique : la visée d'une réalité, l'objectif de décrire et d'expliquer et le souci de critères de validation.