Petit Ours Brun aime sa maman

Un grand classique sur l'amour maternel Petit Ours Brun aime passer du temps avec sa maman : jardiner, lire, jouer... et surtout lui faire des câlins ! Une histoire pleine de tendresse qui met en lumière la complicité entre la mère et l'enfant, à travers les moments simples du quotidien. Un livre fait pour durer Avec sa couverture en relief, ses coins arrondis et ses grandes illustrations, ce livre est parfaitement adapté aux petites mains. Solide et facile à manipuler, il accompagne les premiers moments de lecture, seul ou avec un parent. Une histoire déjà adoptée par de nombreuses familles Titre emblématique de Petit Ours Brun, cette histoire a déjà conquis de nombreuses familles. Déjà déclinée en plusieurs formats, elle revient aujourd'hui dans une nouvelle édition soignée et à petit prix.