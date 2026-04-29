Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Album jeunesse

Dans le sac de maman

Linotte Colombe, Annick Masson, Colombe Linotte

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un sac, mille trésors... et autant de sourires ! Quand un petit enfant plonge curieusement dans le sac de sa maman, c'est tout un monde secret et merveilleux qui s'ouvre à lui. Clés, biscuits, mouchoirs, lunettes... Chaque objet devient une découverte pleine de poésie et d'humour. Dans ce livre tendre et malicieux, on suit avec joie cette exploration joyeuse et sensorielle, à hauteur d'enfant. Une lecture qui fait rire, rêver... et aimer encore plus les mamans ! Un livre complice entre parents et enfants Cette histoire célèbre la magie du quotidien et l'amour maternel à travers le regard émerveillé d'un tout-petit. Les jeunes lecteurs s'identifient facilement à ce petit curieux, tandis que les parents retrouvent avec émotion le joyeux désordre de leur propre sac. Une belle occasion de partager un moment de complicité et de tendresse à deux. Parfait aussi pour parler de l'imaginaire, du jeu, ou simplement dire je t'aime . Un texte chaleureux, des illustrations pleines de tendresse Colombe Linotte signe ici un texte drôle et poétique, fidèle à son style impertinent et tendre à la fois. Les illustrations pleines de douceur et de vie sont signées Annick Masson, déjà connue pour Les Trognons. Ce duo talentueux offre un album pétillant, idéal à offrir notamment pour la fête des mères !

Par Linotte Colombe, Annick Masson, Colombe Linotte
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Linotte Colombe, Annick Masson, Colombe Linotte

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Tout-carton

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dans le sac de maman par Linotte Colombe, Annick Masson, Colombe Linotte

Commenter ce livre

 

Dans le sac de maman

Linotte Colombe, Annick Masson, Colombe Linotte

Paru le 29/04/2026

Bayard jeunesse

10,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036382574
9791036382574
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Prix des Libraires 2026 : les finalistes dévoilés Gallimard, Olivennes, Nyssen, Nourry : l’édition française s’unit contre Vincent Bolloré
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.