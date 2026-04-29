Dans le sac de maman

Un sac, mille trésors... et autant de sourires ! Quand un petit enfant plonge curieusement dans le sac de sa maman, c'est tout un monde secret et merveilleux qui s'ouvre à lui. Clés, biscuits, mouchoirs, lunettes... Chaque objet devient une découverte pleine de poésie et d'humour. Dans ce livre tendre et malicieux, on suit avec joie cette exploration joyeuse et sensorielle, à hauteur d'enfant. Une lecture qui fait rire, rêver... et aimer encore plus les mamans ! Un livre complice entre parents et enfants Cette histoire célèbre la magie du quotidien et l'amour maternel à travers le regard émerveillé d'un tout-petit. Les jeunes lecteurs s'identifient facilement à ce petit curieux, tandis que les parents retrouvent avec émotion le joyeux désordre de leur propre sac. Une belle occasion de partager un moment de complicité et de tendresse à deux. Parfait aussi pour parler de l'imaginaire, du jeu, ou simplement dire je t'aime . Un texte chaleureux, des illustrations pleines de tendresse Colombe Linotte signe ici un texte drôle et poétique, fidèle à son style impertinent et tendre à la fois. Les illustrations pleines de douceur et de vie sont signées Annick Masson, déjà connue pour Les Trognons. Ce duo talentueux offre un album pétillant, idéal à offrir notamment pour la fête des mères !