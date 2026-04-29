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#Roman francophone

Et c'est moi qu'on enferme

Philippa Motte

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"Le récit lucide et glaçant d'une femme hospitalisée contre son gré pour bipolarité". Le Figaro "Ici, soigner c'est prescrire. La confiance n'est pas un enjeu fondamental. La confiance est entre les mains des murs, des portes closes, des mots savants, des piqûres et des sangles qu'ils utiliseront pour me maîtriser si je me risque à exprimer le fond de ma pensée". Philippa Motte est internée sous contrainte dans un service psychiatrique. Elle y reste plusieurs mois, assommée de médicaments et confrontée à la brutalité de certaines pratiques de soins. Pour tenir, elle s'allie aux autres patients et fait certaines des plus belles rencontres de sa vie. Longtemps blessée par le regard d'une société qui marginalise ceux qui souffrent psychiquement, c'est finalement dans la lutte pour préserver son identité que Philippa trouve son humanité profonde. Un récit puissant qui donne à ressentir les violences psychiatriques, et qui rend leur dignité à celles et ceux qui les subissent. A propos de l'autrice Philippa Motte est formatrice et consultante spécialisée sur les thématiques de la santé mentale et du handicap psychique au travail. Elle est l'autrice d'un premier roman, Le jour où ma mère m'a tout raconté. "D'une vitalité débordante". Augustin Trapenard, La Grande Librairie "Ce livre tente, avec le plus de délicatesse possible, de rendre justice à la folie. A sa puissance, à sa créativité, à son effrayante beauté". Le Point "Le récit lucide et glaçant d'une femme hospitalisée contre son gré pour bipolarité". Alice Develey, Le Figaro littéraire

Par Philippa Motte
Chez HarperCollins France

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Auteur

Philippa Motte

Editeur

HarperCollins France

Genre

Littérature française

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Et c'est moi qu'on enferme

Philippa Motte

Paru le 29/04/2026

186 pages

HarperCollins France

7,60 €

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