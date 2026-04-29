L'héritier

PREMIERE EDITION LIMITEE AVEC JASPAGE Ils ont tout perdu... sauf l'espoir de se retrouver. De retour en Russie, Nikita tombe sous la coupe d'un frère qui n'a plus aucune raison de la ménager. Isolée et trahie, elle doit apprendre à survivre dans un monde qui cherche à l'engloutir. Au Japon, le clan Hitake vacille sous l'assaut d'un Héritier déterminé à renverser l'ordre établi. Contraint de défendre son titre d'Oyabun, Kuro doit aussi faire face aux répercussions de ses propres choix. Pourtant, une obsession demeure : retrouver Nikita, coûte que coûte. Entre eux, l'amour a le goût d'une rédemption qui guérit autant qu'elle mutile. Leur union pourrait devenir une renaissance... ou le dernier acte d'une tragédie. Niveau d'intensité : 2/4 Présence de trigger warnings A propos de l'autrice Aya Estrela aime donner vie à des personnages complexes plongés dans des relations tout aussi tourmentées. Passionnée d'art, elle voit dans l'écriture une échappatoire où émotions et intensité se mêlent. Avec son humour grinçant et son goût pour les histoires sombres, elle aime rappeler à ses lecteurs que leurs larmes sont sa plus belle récompense.