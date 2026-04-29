Des dinosaures aux oiseaux !

Ce livre, ponctué des illustrations de l'artiste Groonia, mène petits et grands sur les traces des oiseaux. Agiles dans les airs comme sur terre, ces éternels chanteurs fascinent depuis toujours l'humanité par leur grâce et leur liberté. Leurs plumages variés aux couleurs éclatantes ou discrètes ont émerveillé les observateurs et inspiré les artistes au fil des siècles. 10 000 espèces d'oiseaux, répandues sur tous les continents, jouent un rôle essentiel dans l'équilibre des écosystèmes. En raison des menaces qui pèsent sur leurs habitats et du fait des changements climatiques, leur protection figure aujourd'hui comme une priorité. Partez, à tire-d'aile, à la découverte de ces descendants des dinosaures.