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VOCAMINO - LE SCHÉMA CORPOREL

Cäät, Christina Dorner

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Une collection conforme aux programmes 2025 pour enseigner le vocabulaire à l'école maternelle. Un guide et du matériel clés en main sur le thème du schéma corporel pour développer le capital lexical de l'enfant à partir de corpus de mots. Des supports attrayants pour rendre l'enseignement ludique et capter l'attention des élèves. Une progression rigoureuse et réfléchie allant de la TPS à la GS. Une démarche accompagnée de différenciation permettant à tous les enfants de progresser quel que soit leur niveau.

Par Cäät, Christina Dorner
Chez Accès Editions

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Auteur

Cäät, Christina Dorner

Editeur

Accès Editions

Genre

Primaire

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VOCAMINO - LE SCHÉMA CORPOREL

Cäät, Christina Dorner

Paru le 29/05/2026

48 pages

Accès Editions

40,00 €

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Scannez le code barre 9782383212584
9782383212584
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