On a volé la coupe du monde, 1966

Le 20 mars 1966, à midi dix, Londres découvre l'impensable : la Coupe du monde Jules Rimet a disparu. Dérobée dans l'église méthodiste de Westminster, en plein coeur de la capitale, à quatre mois du début du Mondial, la " Victoire ailée " s'évapore sous le nez des surveillants, et sous les projecteurs du monde entier. Commence alors l'un des faits divers les plus rocambolesques du XXe siècle, où se mêlent voleurs atypiques, négociations ratées, police britannique dépassée... et un héros inattendu ! Chuuut ! Gardez le secret ! Pickles, un petit chien du sud de Londres, qui va retrouver le trophée par hasard et devenir une star internationale. Bruno Bazile adapte cette histoire vraie avec un soin documentaire fidèle au podcast original, et en fait une BD haletante, drôle, tendre et spectaculaire, où le destin du football mondial tient... à une laisse et un journal froissé.