VOCAMINO - LES ACTIVITÉS SCOLAIRES

Une collection conforme aux programmes 2025 pour enseigner le vocabulaire à l'école maternelle. Un guide et du matériel clés en main sur le thème des activités scolaires pour développer le capital lexical de l'enfant à partir de corpus de mots. Des supports attrayants pour rendre l'enseignement ludique et capter l'attention des élèves. Une progression rigoureuse et réfléchie allant de la TPS à la GS. Une démarche accompagnée de différenciation permettant à tous les enfants de progresser quel que soit leur niveau.